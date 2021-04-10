النمسا.. عدد الوفيات بين من تم تطعيمهم ضد كورونا يبلغ 63 حالة

اكتشاف بؤرة لداء الكلب بالقصرين

سمير الوافي: “السفير الفرنسي السابق مازال يتردّد على تونس الى اليوم”

بعد تغيّب الطبوبي عن لقاءات بيت الحكمة: هشام المشيشي يُعلّق

الترجي التونسي ومولودية الجزائر يتعادلان 1-1 ويتاهلان الى ربع النهائي

2021/04/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة 1-1 في اطار الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الرابعة).
وافتتح الترجي التونسي التسجيل عن طريق وسيم بن خليفة د 31 بينما تمكن عبد النور بلخير من التعديل لفائدة مولودية الجزائر د68
ولحق مولودية الجزائر بمضيفه الترجي التونسي الى الدور ربع النهائي للمسابقة حيث تصدرالترجي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة فيما جاء فريق المولودية ثانيا ب9 نقاط

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn