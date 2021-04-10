الترجي التونسي ومولودية الجزائر يتعادلان 1-1 ويتاهلان الى ربع النهائي

تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة 1-1 في اطار الجولة السادسة والاخيرة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الرابعة).

وافتتح الترجي التونسي التسجيل عن طريق وسيم بن خليفة د 31 بينما تمكن عبد النور بلخير من التعديل لفائدة مولودية الجزائر د68

ولحق مولودية الجزائر بمضيفه الترجي التونسي الى الدور ربع النهائي للمسابقة حيث تصدرالترجي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة فيما جاء فريق المولودية ثانيا ب9 نقاط