توزر/كورونا: وضع وبائي غير مطمئن وتطور الحالات النشيطة الى 318

وصف رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر، فؤاد براني، في تصريح ل(وات) الوضع الوبائي بالجهة بغير المطمئن عقب تسجيل الجهة 59 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 156 نتيجة تحليل مخبري وتحاليل سريعة، أي بنسبة إيجابية تجاوزت 30 بالمائة، لترتفع بذلك الحالات النشيطة الحاملة للفيروس في الفترة الحالية الى 318 حالة.

وقد ارتفع عدد الإصابات الاجمالي منذ بداية انتشار الجائحة الى 7507 من بينهم 7075 حالة شفاء من الفيروس و110 وفيات، مشددا على ضرورة أن يتحلى الأشخاص الحاملون للفيروس بروح المسؤولية وعدم مخالطة المحيط الاسري للتقليل من العدوى.

وذكر، في نفس السياق، بأنه لوحظ غياب إجراءات الوقاية من الفيروس وخاصة حمل الكمامة والتباعد الاجتماعي ووجود تجمعات.

يذكر أنه يتم التعهد حاليا ب 26 مصابا في المستشفيات موزعين الى 3 يقيمون في قسم الإنعاش الطبي و11 مصابا في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و9 يقيمون في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش و3 بالمستشفى الجهوي بنفطة فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاحد 1478 شخصا منهم 83 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.