58 حالة وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة..

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ السبت 10 أفريل 2021، 58 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 9293 حالة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد.

كما سجلت، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الأحد، 1564إصابة جديدة إثر إجراء 6106 تحاليل مخبرية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 224 ألفا و907 أشخاص، بعد تعافي 510 مصابين.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ2072 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 413 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 137 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.