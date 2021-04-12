عثمان بطيخ يحسم الجدل بخصوص حُكم افطار مرضى كورونا

أكّد مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، مساء الأحد 11 أفريل 2021، على ضرورة الإقبال على التلقيح.

وأفاد مفتي الجمهورية، في كلمة له على القناة الوطنية الأولى، أنّ صيام شهر رمضان لا يمنع من أخذ التلاقيح نهارا، وأنه لا أثر لذلك على صحة الصيام.

وأضاف أنّه على من ابتلي بمرض الكورونا، أن يأخذ بنصائح الطبيب المباشر وله أنّ يأخذ برخصة الإفطار إلى حين شفائه، على أن يقضي تلك الأيام بعد خروج شهر رمضان.

وبيّن أنّ “الصوم لم يفرض إلا على كل راشد بالغ عاقل، ذكرا أو أنثى، مع إعفاء المرضى ممن يلزمهم الغذاء والدواء في أوقات من النهار والليل، وكذلك المرضعة التي يرهقها الصوم ويضعفها، أو من كان على سفر”.