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تفاصيل توقيت عمل المطاعم الجامعية خلال رمضان..

2021/04/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ستعمل المطاعم الجامعية، خلال شهر رمضان، بنفس التوقيت ونظامها العادي الجاري به العمل، حسب ما اعلنت عنه وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الاثنين.

وجاء هذا التعديل تبعا لإعلان رئيس الحكومة، السبت، عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والقاضي بتعديل توقيت حظر الجولان ليصبح بداية من الساعة العاشرة (10.00) ليلا.

وياتي هذا البلاغ ليلغي بلاغا سابقا نشرته الوزارة واعلنت فيه ان المطاعم الجامعية ستتولى خلال شهر رمضان المعظم إعداد وجبة ساخنة محمولة وأخرى جافة، يتم توزيعهما يوميا على الطلبة بداية من الساعة الرابعة والنصف مساء ( 16:30) إلى غاية الساعة السادسة مساء (18:00) على أقصى تقدير.

وكان مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، قد اعلن مساء امس الأحد، أن يوم غد الثلاثاء 13 أفريل 2021، هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

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