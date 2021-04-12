هام: توقيت فتح مكاتب البريد التونسي خلال شهر رمضان

الترفيع استثنائيا في مدّة الإشهار خلال شهر رمضان..

سياقة متهوّرة لشاب تتسبّب في اصابة عدد من التلاميذ بالقيروان

وزارة الفلاحة تقدم توصيات هامة تزامنا مع رمضان..

صوناد تفتح قباضاتها لحصة واحدة من الساعة الثامنة الى الواحدة بعد الزوال باستثناء يوم الجمعة

2021/04/12 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، انها ستفتح القباضات التابعة لها، خلال شهر رمضان، لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة وتستمر الى الواحدة بعد الزوال وذلك من الاثنين الى الخميس وكذلك يوم السبت .

واضافت الشركة ، في بلاغ لها ، في ذات السياق، ان القباضات ستفتح يوم الجمعة لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.

ولفتت الشركة الى ان المكاتب ستفتح من الاثنين إلى الخميس وكذلك يوم السبت لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتتواصل الى الساعة الثانية بعد الزوال في حين تكون يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn