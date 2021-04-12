صوناد تفتح قباضاتها لحصة واحدة من الساعة الثامنة الى الواحدة بعد الزوال باستثناء يوم الجمعة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، انها ستفتح القباضات التابعة لها، خلال شهر رمضان، لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة وتستمر الى الواحدة بعد الزوال وذلك من الاثنين الى الخميس وكذلك يوم السبت .

واضافت الشركة ، في بلاغ لها ، في ذات السياق، ان القباضات ستفتح يوم الجمعة لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.

ولفتت الشركة الى ان المكاتب ستفتح من الاثنين إلى الخميس وكذلك يوم السبت لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتتواصل الى الساعة الثانية بعد الزوال في حين تكون يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.