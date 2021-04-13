الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تطالب بالتمديد في حظر الجولان الى منتصف الليل..

أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز اليوم الثلاثاء 13 افريل 2021 أنهم طالبوا من منظوريهم من أصحاب المقاهي احترام حظر الجولان المحدد بالساعة العاشرة ليلا الذي أقرته الحكومة بداية من اليوم الأول من شهر رمضان المعظم إلى حين عقد اجتماع مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول خلال الأيام القليلة القادمة لطرح التفاوض مع رئيس الحكومة هشام المشيشي حول تمديد توقيت الحظر.

وأضاف صدري بن عزوز في تصريح لموزاييك أنهم اقترحوا التمديد في فترة حظر الجولان إلى غاية منتصف الليل لأن ساعة واحدة للعمل غير كافية ولن يسهل بموجبها دعوة العملة للعمل أو تحديد قيمة مالية لخلاصهم بالتالي هم يفضلون التمديد في التوقيت خاصة أن أصحاب المقاهي يعانون وضعيات خطيرة جدا ماديا ومعنويا حسب تعبيره.