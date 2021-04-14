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هام: الترفيع في تعريفة وسائل النقل

2021/04/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أنه سيتم خلال شهر جوان القادم مراجعة تعريفات النقل البري.

وأوضح الوزير، في حوار مع جريدة الصباح نُشر اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021، أن النقل البري يعاني من صعوبات كبيرة تتجاوز وضعية بقية الشركات بسبب المنوال الذي يعتمده القطاع على مستوى الاقتناءات والأسطول المتآكل ومدى مطابقته للمعايير الدولية.

وشدد شقشوق على أن تغيير المنوال سيشمل مراجعة التعريفات في النقل البري مبرزا أنه سيتم تعديل أنموذج التعريفات في شهر جوان المقبل ليس في اتجاه الترفيع في الأسعار فقط بل العملية ستكون تعديلية بالتخفيض في بعض التعريفات والترفيع في تعريفات أخرى.

وتابع أنه سيتم تقريب الفارق الملحوظ في التعريفات النقل في ما بين بعض وسائل النقل وخاصة الحافلات واللواج.

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