توزر: تسجيل حالتي وفاة جديدتين وإقرار إجراءات وقائية بمعتمدية توزر في ظلّ وضع وبائي يوصف بالخطير جدا

ارتفع إجمالي الوفيات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر الى 113 بعد تسجيل حالتي وفاة، ظهر اليوم الأربعاء، لمقيمة في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر ومقيم في قسم مماثل بالمستشفى الجهوي بنفطة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وأكد براني، في تصريح لـ”وات”، على غلق مؤسسة تعليمية خاصة بمعتمدية توزر بداية من اليوم على خلفية تسجيل مجموع من الإصابات في صفوف الإطار التربوي والعملة.

هذا وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة اجتمعت صبيحة اليوم من أجل تقييم الوضع الصحي في معتمدية توزر الذي وصف بالخطير جدا بعد أن بلغ عدد الإصابات بالفيروس درجة عالية من الخطورة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية توزر، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها الـ400 منذ بداية أفريل ما يستدعي التدخل السريع أمام عدم التزام المواطنين بالبروتوكول الصحي ووسائل الوقاية الفردية والتباعد الجسدي.

وتم تبعا لذلك التشديد على تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس “كورونا” منها فرض تدابير حظر التجول بكامل مرجع ولاية توزر من العاشرة مساء الى الخامسة صباحا ومنع كافة التجمعات والتظاهرات العامة والخاصة وكذلك مواصلة غلق الأسواق الأسبوعية حتى 30 أفريل.

وتقرّر كذلك تكوين فرق عمل تحت إشراف معتمد مركز مدينة وبمشاركة البلدية والصحة والامن لمراقبة مدى التزام المساحات التجارية الكبرى بالبروتوكول الصحي وخاصة قيس الحرارة، وتوفير السائل المعقم، وتمت دعوة بلدية توزر الى تنظيم الأسواق اليومية بما يكفل احترام البروتوكول الصحي، الى جانب غلق الحمامات العمومية، ورياض الأطفال والكتاتيب، والحد من التنقل من والى معتمدية توز،ر فضلا عن فرض عقوبات ردعية للمقاهي التي لا تحترم توقيت حظر الجولان.