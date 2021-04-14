صفاقس: الوالي يصدر قرارا بغلق معتمدية العامرة وفرض إجراءات خصوصية للتوقي من خطورة الوباء وسرعة انتشاره

أصدر والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، اليوم الأربعاء، قرارا بغلق معتمدية العامرة وفرض إجراءات خصوصية للتوقي من انتشار وباء “كوفيد 19” بداية من يوم غد الخميس أمام سرعة انتشار هذا الوباء في المنطقة، وذلك تبعا للمراسلة الصادرة بتاريخ 13 أفريل 2021 حول غلق هذه المعتمدية “نظرا للحالة الوبائية الخطيرة”.

وشهدت معتمدية العامرة ارتفاعا لافتا للإصابات بفيروس “كورونا” وبشكل خاص في مركز المعتمدية ومنطقة “بليانة”، بحسب ما أفاد به “وات” مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، محمد مخلوف، الذي أشار أيضا إلى أن انتشار الوباء بصورة لافتة تعرفه كذلك معتمدية جبنيانة المجاورة لمعتمدية العامرة (شمال ولاية صفاقس).

ورشّح مخلوف أن يكون الانتشار السريع للوباء ناجما عن توسع دائرة الإصابة بالسلالة البريطانية للفيروس المعروفة بسرعة انتشارها.

وينص قرار غلق معتمدية العامرة الذي نشرته ولاية صفاقس على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعا،ء على “منع التنقل من وإلى معتمدية العامرة إلا في الحالات الاستثنائية والاستعجالية، ومنع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها، بالإضافة إلى الحفلات العامة والخاصة”.

كما ينصّ القرار على “تطبيق مقتضيات البروتوكولات الصحية، واستعمال وسائل الحماية الفردية الصادرة في إطار التوقي من انتشار فيروس كوفيد 19″، منبّها أن “كل مخالف لذلك يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل”.

وأقرّ الوالي بمقتضى هذا الإجراء الجديد غلق الحمامات وميضات الجوامع بالمعتمدية، ومنع انتصاب كافة الأسواق الأسبوعية فيها، وغلق رياض الأطفال والكتاتيب، مع تكثيف حملات التقصي، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للمصابين بفيروس “كوفيد-19”.

يذكر أن ولاية صفاقس عرفت خلال الـ24 ساعة الماضية تواصلا للنسق التصاعدي لمؤشرات انتشار الوباء حيث سجلت 6 وفيات جديدة و357 إصابة جديدة بالفيروس.