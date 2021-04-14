كورونا: تسجيل 84 وفاة و 2123 اصابة بكورونا خلال الساعات الاربع و العشرين الماضية

سجّلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء، 84 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9480 حالة.

وسجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الاربعاء، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2123 إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 6768 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 229 ألفا و 745 شخصا، بعد تعافي 1487 شخصا.

وتتكفّل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 2270 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 446 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 140 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من نفس السنة.

وشرع منذ 13 مارس الماضي في تقديم لقاحات التوقي من هذا الفيروس وبلغ عدد الملقحين175 الفا و439 في حين فاق عدد المسجلين في منظمة اعدت في الغرض 1 مليون و86 الف شخصا.