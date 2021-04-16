أثار جدلا واسعا: المنشط أنيس مرعي يطرد الدكتورة سمر صمود على المباشر

تعرض أنيس مرعي منشط الإذاعة الوطنية الناطقة بالفرنسية RTCIإلى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أقدم أمس الخميس 15 أفريل على طلب المغادرة من الدكتورة سمر صمود إذا أرادت ذلك، وهو متشنج.

وقال مرعي مخاطبا صمود: “لست أنت من المفروض أن تقولي لي ماذا أفعل أنت ضيفتي”، مضيفا: تستطيعين المغادرة ان اردت ذلك”.

وجاء ذلك على خلفية ابداء رأيها في الوضع الوبائي في تونس وإقرارها بعدم نجاعة بعض التلاقيح.

ومن جانبه علّل أنيس مرعي في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك انهاء الحوار بهذه الطريقة لتفادي حالة الفزع و الخوف التي من الممكن أن يتعرّض لها كل من تلقى تلقيح سينوفاك اضافة على امكانيّة الامتناع عن التلقيح من قبل المواطنين في مرحلة حساسة.