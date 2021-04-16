بعد طرد سمر صمود من الأستوديو: هذا ما تقرّر في حق منشّط (RTCI) أنيس مرعي

أعلنت إدارة إذاعة تونس الدولية (RTCI) إيقاف المنشّط أنيس مرعي عن العمل ”حتى اشعار آخر” وذلك على خلفية ما جدّ خلال الحصة الإذاعية (Dans le vif du sujet) أمس الخميس، حيث عمد المنشّط إلى التعامل بطريقة مسيئة مع ضيفته الدكتورة سمر صمّود وصلت إلى حدّ طردها من الأستوديو بطريقة غير مباشرة.

وقدّمت ادارة الإذاعة اعتذارها من الدكتورة سمر صمّود والى كافة الأطباء، مشيرة إلى أنّها ستتعامل بجدّية مع الحادثة، التي أثارت استياء شديدا لدى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي في تونس.

وبدا المنشط أنيس مرعي شديد التشنّج خلال حديثه مع ضيفته سمر صمّود خلال الحصّة التي كان موضوعها لقاحات كورونا.