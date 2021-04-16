المهدية : وفاة 3 مصابين وتسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 11 بالسلالة البريطانية

أحصت الإدارة الجهوية للصحة في المهدية، الجمعة، وفاة ثلاثة مصابين بفيروس كورونا المستجد شملت مواطنيتن من معتمدية السواسي (66 و64 سنة) ومواطنة أصيلة ملولش عن سن عادل 53 سنة.

وأظهىت نتائج التحاليل المخبرةي لـ148 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 50 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من بينها 11 بالسلالة البريطانية ظهرت بمعتمديات سيدي علوان والشابة والسواسي وبومرداس.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 28 بالمهدية و7 بالسواسي و3 بكل من الجم وقصور الساف والشابة وإصابتين (02) بدوائر شربان وسيدي علوان وبومرداس.

وتماثل 43 مصابا، في المقابل، للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء المؤكدة، منذ بداية الجائحة، إلى 8636 من أصل 9812 إصابة من بينها 270 حالة وفاة و906 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 479 مواطنا، اليوم الجمعة، تلقيحا ضد الفيروس ليبلغ العدد الجملي للمنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 7706 من بينهم 776 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وأفاد عمر منصور المدير الجهوي للصحة، في تصريح لـــ(وات) الجمعة، أن مركزا جديدا للتلقيح ضد الفيروس سيفتتح غدا السبت بمنطقة الجم وسيقدم خدماته لفائدة أهالي معتمديات هبيرة وشربان والسواسي وأولاد الشامخ والجم بطاقة يومية تقارب 400 منتفعا.