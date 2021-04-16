صفاقس: انتشال جثث 21 مسافرا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

انتشلت فرق الجيش والحرس البحري والحماية المدنية في صفاقس جثث 21 مسافرا غير نظامي من بينهم طفلان والبقية كهول من الجنسين ينحدرون جميعهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد غرق مركبهم فجر أمس الخميس قبالة سواحل سيدي منصور وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد مراد المشري اليوم الجمعة (وات).

وأضاف المشري أن فرق الجيش والحرس البحري تمكّنت من إنقاذ ثلاثة مهاجرين عند وصولهم إلى مكان غرق المركب على بعد ميلين ونصف شرق ساحل سيدي منصور.

وأكد أن عملية البحث والتمشيط بغاية العثور على جثث أخرى لا تزال جارية على السواحل من طرف الفرق الثلاث، مبيّنا أن العدد الجملي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل الغرق غير محدد.