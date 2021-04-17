طقس بملامح شتوية نهاية الأسبوع..

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2021/04/17 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتواصل مؤشرات الغيث النافع خلال هذا اليوم.. خلايا رعدية متوقع تكونها بالشمال ومحليا الوسط والجنوب ترافقها امطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة..
تبقى شدة الرياح هي ابرز العناصر الجوية.. من المنتظر أن تصل إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة .. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية..
انخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط، تكون بين 23 و29 ببقية الجهات وتصل الى 35 بأقصى الجنوب الشرقي..

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