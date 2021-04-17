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الصين تطمئن الدول الفقيرة وتعدها بلقاح ضد كورونا في الوقت المناسب

2021/04/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

تعتزم الصين، إلى جانب فرنسا وألمانيا، مساعدة الدول النامية في الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة ثلاثية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عُقدت اليوم الجمعة عبر الفيديو كونفرنس: “الصين تعارض قومية اللقاحات وتعارض خلق تباين (بين الشرائح المختلفة) من حيث التطعيم، وتعتزم الصين، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، مساعدة الدول النامية في الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب”.

وكانت ألمانيا دعت إلى تمويل وتعاون عالميين لنشر لقاحات فيروس كورونا في البلدان الأكثر فقرا في العالم.

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