تفاصيل جديدة بخصوص الجرعة الثانية من تلقيح كورونا

بعد التسريبات الصوتيّة التي نشرها راشد الخياري: قاضي التحقيق يستمع الى هذا النائب

عاجل: قتلى وجرحى في حادث مرور خطير بصفاقس

تفاصيل القبض على 05 أشخاص من اجل التحيل والاستيلاء على 880 الف دينار..

عاجل: جامعة القيمين والقيمين العامين تدعو الى الايقاف الفوري للدروس..

2021/04/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، اليوم الجمعة، وزارة التربية الى الايقاف الفوري للعمل بمختلف المؤسسات التربوية لمدة كافية لكسر حلقات العدوى جراء التفشي السريع لفيروس كورونا.
وتساءلت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عما قامت به وزارة الاشراف لحماية منظوريها وسط تزايد اعداد المصابين والمتوفين واصفة البروتوكول الصحي الذي تم اقراره في المؤسسات التربوية “بالمزعوم والمشؤوم”.
ووفق آخر حصيلة محينة لوزارة التربية بلغ عدد الوفيات بالوسط المدرسي جراء فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر 2020 وإلى غاية 13 أفريل الجاري 42 حالة وفاة، إضافة الى 9471 إصابة مكتشفة و8941 حالة شفاء.

وكانت النقابة العامة للتعليم الأساسي قد اعلنت بدورها في وقت سابق اليوم “استعدادها اللامحدود” لإعلان الغلق العام لكافة المؤسسات التربوية ،من جانب واحد، لحماية الإطار التربوي من خطر فيروس كورونا ،ودعت وزارة التربية إلى غلق المؤسسات التربوية لفترة كافية تمكن من كسر حلقات العدوى.
من جهتها أكدت وزارة التربية أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية مشددة في المقابل على أن اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب في خصوص السير العادي للعمل بالمؤسسات التربوية يعد موجبا لتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn