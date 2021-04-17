عاجل: جامعة القيمين والقيمين العامين تدعو الى الايقاف الفوري للدروس..

دعت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، اليوم الجمعة، وزارة التربية الى الايقاف الفوري للعمل بمختلف المؤسسات التربوية لمدة كافية لكسر حلقات العدوى جراء التفشي السريع لفيروس كورونا.

وتساءلت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عما قامت به وزارة الاشراف لحماية منظوريها وسط تزايد اعداد المصابين والمتوفين واصفة البروتوكول الصحي الذي تم اقراره في المؤسسات التربوية “بالمزعوم والمشؤوم”.

ووفق آخر حصيلة محينة لوزارة التربية بلغ عدد الوفيات بالوسط المدرسي جراء فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر 2020 وإلى غاية 13 أفريل الجاري 42 حالة وفاة، إضافة الى 9471 إصابة مكتشفة و8941 حالة شفاء.

وكانت النقابة العامة للتعليم الأساسي قد اعلنت بدورها في وقت سابق اليوم “استعدادها اللامحدود” لإعلان الغلق العام لكافة المؤسسات التربوية ،من جانب واحد، لحماية الإطار التربوي من خطر فيروس كورونا ،ودعت وزارة التربية إلى غلق المؤسسات التربوية لفترة كافية تمكن من كسر حلقات العدوى.

من جهتها أكدت وزارة التربية أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية مشددة في المقابل على أن اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب في خصوص السير العادي للعمل بالمؤسسات التربوية يعد موجبا لتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل.