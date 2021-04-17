عدد الأشخاص المطعمين باللقاح ضد فيروس كورونا يتحاوز مائتي ألف شخص في اليوم الخامس والثلاثين لانطلاق حملة التلقيح

تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في الخامس والثلاثين من الحملة الوطنية للتلقيح المائتي ألف شخص من مهنيي الصحة والأشخاص البالغين 75 عاما فما فوق حسب الأولويات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح. وبحسب المعطيات الإحصائية لوزارة الصحة التي ضمنتها في بلاغ أصدرته ، اليوم السبت، فقد بلغ عدد المطعمين يوم أمس الجمعة 16 أفريل الجاري 12 ألف و222 شخصا ليرتفع العدد الجملي لمتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، 203 ألف و 854 شخصا، موزعين بين 186ألف و765 شخصا تلقوا الجرعة الأولى فيما تلقى 17 ألف و89 آخرين الجرعة الثانية.

وقد بلغ عدد الأشخاص المطعمين أمس بالجرعة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا 6286 شخصا بمعدل، فيما تلقّى 5936 شخصا الجرعة الأولى من اللّقاح.

من جهة أخرى تجاوز عدد المسجلين في منظومة التلقيح “إيفاكس” مليونا واحد و136 ألف و41 شخصا شخص.

وجددت وزارة الصحة في بيانها على أهمية الإقبال على التسجيل في انتظار التسريع في عملية التلقيح.

يذكر أن تونس سجلت، بتاريخ 15 أفريل الجاري، 86 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9639 حالة وفاة . كما سجلت 2401 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليرتفع العدد الجملي للإصابات في تونس منذ ظهور الفيروس في تونس في مارس 2020 إلى .حالة مكتشفة 281777 إصابة

وتعقد الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مع منتصف نهار اليوم السبت ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، للإعلان عن إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس في تونس .