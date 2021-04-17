78 وفاة و 2199 إصابة بالفيروس خلال يوم واحد

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الجمعة، 78 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9717 حالة.

وسجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم السبت، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2199 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7820 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 234 ألفا و 12 شخصا، بعد تعافي 1369 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 2333 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 462 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 140 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وشرع منذ 13 مارس الماضي في تقديم التطعيمات للتوقي من هذا الفيروس وبلغ عدد الملقحين أكثر من 203 الف فرد في حين فاق عدد المسجلين في منظومة evax المخصّصة في الغرض 1 مليون 136 الف شخص.