قفصة : ثلاث وفيات جديدة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا بقفصة خلال 48 ساعة الأخيرة

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2021/04/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد معتمد ماطر توفيق نويرة، انه سيتم غد الاثنين افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بطريق تونس قرب مقر فرقة الأمن العمومي للحرس الوطني وسط المدينة.
وأوضح المصدر ذاته لمراسل (وات)، أن نقطة البيع تم اعدادها بالتنسيق بين السلط الجهوية ببنزرت وديوان الأراضي الدولية ،وتضم مختلف المنتوجات الاستهلاكية من باطاطا ودجاج وأجبان ،وزيت الزيتون بسعة بخمس لترات والدقلة ،والبرتقال الصيفي والبيض وذلك في انتظار عرض منتوجات أخرى على غرار الباكورات وغيرها من المواد الاستهلاكية .
ولاحظ المصدر ذاته أن نقطة البيع ستواصل عملها إلى ما بعد شهر الصيام كما ستكون الأسعار في المتناول .
وكان والي بنزرت محمد قويدر، قد أدى اليوم الأحد زيارة اطلاع ومعاينة لفضاء نقطة البيع ثمن خلالها تفاعل ديوان الاراضي الدولية مع مطالب الجهة وحاثا جميع الهياكل على مزيد تفعيل آلية نقاط البيع المباشرة من المنتج الى المستهلك المؤطرة بما من شأنه تحقيق المعادلة المطلوبة بين توفير مسالك إضافية للفلاحين والشركات التعاونية العمومية والخاصة والتخفيف على المستهلك من ضغط ارتفاع الاسعار والمضاربات غير القانونية ،وفق تعبيره.

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