المهدية : وفاة 4 مصابين وتسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

توفي، صباح الأحد، 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد فيما اظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ88 عينة تسجيل 27 إصابة جديدة بمختلف معتمديات المهدية.

وتوزعت الوفيات إلى مواطنة من معتمدية السواسي (عمرها 81 سنة) ومواطن أصيل المهدية (69 نسة) وثالث من معتمدية شربان (81 سنة) ومواطنة من بومرداس (53 سنة).

ورصدت الإصابات الجديدة في كل من الدائرة الصحية بالمهدية (14 إصابة) مقابل 5 إصابات بدائرتي السواسي وملولش وإصابة واحدة بكل من بومرداس والشابة وشربان.

وتماثل 41 مصابا للشفاء التام وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 8722 حالة من اصل 9903 إصابة سجلتها الجهة من بينها 277 حالة وفاة و904 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 259 مواطنا، اليوم الأحد، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ بداية العملية، 8456 من بينهم 1466 انتفعوا بالجرعة الثانية من التلقيح.

وقال سمير لحول مدير الصحة الوقائية، في تصريح لـ”وات”، ان المعدل العام لنسبة الإصابة قاربت 204 لكل 100 ألف ساكن ملاحظا أن 4 معتمديات تخطت فيها النسبة 250 لكل 100 ألف ساكن وهي معتمديات الشابة والمهدية والجم وهبيرة.

ولفت إلى أن رصد 11 إصابة بالسلالة البريطانية للفيروس في ستة معتمديات سرع من عملية الانتشار والعدوى لتتجاوز نسبة العينات اليومية الايجابية 50 بالمائة من العينات المختبرة.

وشدد لحول، الأحد، على أن نسبة إشغال الأسرة الاستشفائية شهدت ارتفاعا كبيرا لتناهز 100 بالمائة لأسرة الانعاش وبين 80 و90 بالمائة لبقية الأسرة وأغلبها بالمستشفيات المحلية.

وبين المسؤول أن الحل لتلافي حدة العدوى، علاوة على الإجراءات الوقائية، تتلخص في الاسراع بإجراء التلاقيح والتسجيل في منصة “ايفاكس evax.tn ”

ولاحظ، في ذات الصدد، أن نسبة التسجيل في المنصة بجهة المهدية لم تتجاوز 10 بالمائة مشيرا إلى أن العدد الأولي للمنتفعين بالتلقيح والذي قد يقلب موازين المعركة مع الفيروس هو 35 ألف منتفع بالتلقيح فيما يتمثل الهدف الرئيسي في تطعيم 220 ألف مواطن بالجهة.