الكاتب العام للنقابة الأساسية للوكالة الفنية للنقل البري :اضرابنا متواصل منذ 8 أفريل الجاري للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الادارة..

يتواصل الاضراب المفتوح لأعوان الوكالة الفنية للنقل البري بالمنستير منذ 8 أفريل الجاري للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الادارة وفق ما أفاد وات اليوم كاتب عام النقابة الأساسية للوكالة الفنية للنقل البري والكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للنقل بالمنستير محمّد غسان هنية.

وقال “هناك عدم جدية في تناول مطالبنا وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تخص أعوان الوكالة الفنية للنقل البري ” مبينا أنّ “الوضعية أصبحت خطيرة جدّا ومست مستحقات الأعوان إذ لم يقع صرف منحة الإنتاج للثلاثي الأوّل من السنة الجارية منذ غرة أفريل الجاري وإلى اليوم، ولم تصرف منحة أخرى بقيمة 110 دنانير”.

وأوضح أنّ مستحقات أعوان الوكالة الفنية للنقل البري تشمل كذلك ترقيات لم يقع تفعيلها منذ 2019 ، والحصول على زي العمل لسنوات 2019 و2020 و2021 ، وتدهور ظروف المؤسسة “التي أصبحت وضعيتها سيئة جدّا رغم ما تسجله من مداخيل كبرى ورغم المجهودات التي يبذلها الأعوان وحرصهم الشديد على سير العمل العادي” مستغربا عدم تعيين رئيس مدير عام للمؤسسة لمدة 13 شهرا.

وبين في هذا الاطار إنّ “المتصرّف في المؤسسة عطل عدة مسائل سواء المتعلقة بالتسيير اليومي أو بمستحقات الأعوان مما ادى الى تدهور وضعية المؤسسة ” وهو ما جعل العاملين يضطرون الى الدخول في اضراب مفتوح بكامل تراب الجمهورية مؤكدا أنّهم سيواصلون الاضراب المفتوح إلى حين الحصول على مستحقاتهم وتفعيل مطالبهم “.