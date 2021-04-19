تسجيل 42 حالة وفاة و 1571 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بتاريخ 18 افريل

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، أنه تم بتاريخ 18 أفريل 2021، تسجيل 42 حالة وفاة، جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9825 حالة.

كما تم تسجيل 1571 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 5365 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 236 ألفا و593 شخصا، بعد تعافي 1802 اشخاص

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، ب2426 مصابا بالفيروس، إضافة إلى إقامة 482 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 149 مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

يُذكر أنه تم الشروع منذ 13 مارس الماضي في تقديم التطعيم للتوقي من فيروس “كورونا”، وبلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح أكثر من 203 آلاف شخص، في حين فاق عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” المخصّصة للغرض مليون و136 ألف شخص.