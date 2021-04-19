الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة

افادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في بلاغ لها، انه تقرر الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية، بداية من منتصف هذه الليلة، وذلك تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أفريل 2021

وسيتم الترفيع في سعر البيع للعموم بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص ب100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما/لتر، عوضا عن 1995 مليما/لتر

كما سيقع الترفيع في سعر البيع للعموم للغازوال العادي ب75 مليما للتر ليصبح 1605 مليمات/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر

وسيتم ايضا الترفيع في سعر البيع للعموم للغازوال بدون كبريت ب85 مليما للتر ليصبح 1805 مليمات/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر.

واشارت الوزارة في ذات البلاغ الى أنه لن يطرأ اي تغيير على أسعار بقية المواد البترولية