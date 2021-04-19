بورصة تونس تنهي حصة الاثنين على منحى سلبي

أنهت بورصة الأوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الاثنين، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 4ر0 بالمائة عند مستوى 18ر7001 نقطة وسط حجم تبادل جملي ضئيل 7ر2 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وسجل سهم “نيو بادي لاين” أفضل أداء في الحصة ليتطور بنسبة 4ر5 بالمائة وسعر 300ر4 دينار (د) مع حجم تبادل ناهز 58 ألف دينار فيما تطور سهم شركة الاستثمار “تونافست” بنسبة 9ر3 بالمائة (260ر12 د) محققا معاملات بقيمة 18 ألف دينار.

وتكبد، في المقابل، سهم الشركة التونسية للبنك أعلى الخسائر لتتراجع قيمته بنسبة 25ر4 بالمائة (930ر2 د) وحجم 19 ألف دينار. كما تقلص سعر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنحو 4 بالمائة (710ر0 د) مع حجم تبادل بقيمة 46 ألف دينار.

واستقطب سهم “دليس القابضة” اهتمام المستثمرين ليختتم الحصة متطورا بنسبة 35ر1 بالمائة وسعر 15 د للسهم الواحد.