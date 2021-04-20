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بعد اتهامه لسعيد بالخيانة وتلقي اموال من المخابرات الامريكية: مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية يقاضي راشد الخياري..

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سامي الطاهري: “رائحة مخابرات تفوح من تسريبات راشد الخياري”

2021/04/20 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 ان “رائحة المخابرات تفوح مما يقوم به النائب راشد الخياري ( لم يسمه) من إشاعات وحياكة أقاصيص عجيبة وغريبة وتسريبات وآخرها الفيديو المباشر الذي اتهم فيه رئيس الدولة بالارتباط بجهات أجنبية” معتبرا ان ذلك “لا يجب أن يمرّ مرور الكرام او من قبيل قيّد على مهبول لا يعتد بما يصدر عنه”.

واعتبر الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع ان “حلّ هذا اللغز (بالصحيح وإلا بالغالط) يكون طلب رسمي لموقف السفارة الأمريكية والتوجّه إلى القضاء لوضع حدّ لهذه المخاطر.”

واضاف “لا شكّ أنه ليس مجرّد مرض نفسي أو تصرّف فردي فهي عمليات متكرّرة تسمّم البلاد وتدفعها إلى المجهول فضلا على أنّها تسئ إلى سمعة البلاد”

وشدد الطاهري على انه “لابدّ من أخذها محمل الجدّ.. البلاد سابت والمؤامرات لا تتوقّف”.

يذكر ان النائب راشد الخياري قد زعم في فيديو مباشر نشره مساء امس على صفحته بموقع فايسبوك ان مدير حملة قيس سعيد تلقى 5 ملايين دولار عبر حوالات يومية مؤكدا انه يمتلك وثائق تثبت ادعاءه قال ان من بينها ارقام الحوالات لافتا الى ان نفس الجهة التي مولت حملة سعيد هي التي سربت له الوثائق بعد ان غير رئيس الجمهورية ولاءه من الامريكيين الى الفرنسيين.

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