تسجيل 93 حالة وفاة و 2169 إصابة بفيروس “كورونا” في يوم واحد

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ يوم أمس الاثنين، 93 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9918 حالة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم الثلاثاء، حول الوضع الوبائي في البلاد، 2169 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7451 تحليلا مخبريا، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 239 ألفا و104 اشخاص، بعد تعافي 2511 شخصا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب بلاغ الوزارة، ب2472 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى إقامة 483 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 149 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين

وبلغ عدد الملقحين ضد فيروس “كورونا”، منذ انطلاق العملية يوم 13 مارس الماضي، أكثر من 239 الف فرد، في حين فاق عدد المسجلين في منظومة evax المخصّصة في الغرض 1 مليون 184 الف شخص.