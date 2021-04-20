“الهايكا” تتخذ جملة من القرارات بخصوص عدد من القنوات التلفزية والإذاعية

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، توجيه إعلام بمخالفة للقنوات التلفزية الخاصة “تونسنا” و”الحوار التونسي” و”التاسعة” و”قرطاج +” من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار، مشيرا الى أن هذه القنوات تعتبر في حالة عود حيث سبق للهيئة أنّ وجهت لها قرارات في ذلك.

وأوضحت (الهايكا) في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن مجلسها اتخذ قراراته في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 19 و20 أفريل الجاري، في إطار متابعته للملفات المتعلقة بالمضامين الإعلامية والاتصال التجاري في الإعلام السمعي البصري، خلال الأسبوع الأوّل من شهر رمضان.

وأضافت أن مجلسها، قرر توجيه لفت نظر من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار لكل من القناة الوطنية الأولى والإذاعة الوطنية وإذاعة “موزاييك أف.أم” وإذاعة “ابتسامة أف.أم”.

كما أفادت بأنه تقرر توجيه تنبيه لإذاعة “تونس الدولية” من أجل خرق متعلق بعدم احترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

أما بخصوص مسلسل “الجاسوس” على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة”، فقد قرر مجلس الهيئة تغيير توقيت بثه إلى ما بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا بداية من يوم 21 أفريل الجاري، وعدم إعادة بثه قبل الساعة العاشرة والنصف مساء، مع وضع علامة أسفل الشاشة تفيد أن البرنامج ممنوع على من سنّهم أقل من 16 سنة، وذلك طيلة عرض الحلقة.

كما نبه مجلس الهيئة القناة، إلى أنه في صورة الاستمرار في بث مثل هذه المضامين الصادمة، حتى ضمن التوقيت الجديد للمسلسل، فسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية وفق مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وأكدت الهايكا أنه تم اتخاذ هذا القرار، بعد رصد الحلقات الأولى من المسلسل المذكور، وتلقي عديد الشكايات بخصوصها، ومعاينة ما تضمنه من عبارات وإيحاءات وإشارات مبتذلة، من شأنها التأثير على الفئات الحساسة من المشاهدين خاصة منهم القصر، باعتبار أن بعض مضامينه لا تتلاءم مع سنّهم ودرجة نضجهم، ونظرا إلى أن توقيت بثّه يسمح بمتابعته من قبلهم.