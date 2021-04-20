نابل: تسجيل حالة وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

– أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تحيينها الدوري في علاقة بالوضع الوبائي ومتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، الصادر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة و82 إصابة محلية جديدة.

ويرتفع بذلك مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة ليبلغ 17872 إصابة من بينها 1083 حالة لا تزال حاملة للفيروس، كما شهد عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ارتفاعا ليبلغ 98 حالة إيواء.

وتعود حالة الوفاة المسجلة لامرأة أصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 74 سنة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 565 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

وفي المقابل تم رفع العزل الصحي عن 112 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليبلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 16224 حالة.