رفع اعتصام صحفيي شمس أف ام بعد التوصل لاتفاق مع الطرف الحكومي..وهذه التفاصيل..

اعلنت الهياكل النفابية لاذاعة شمس اف ام في بيان مشترك ان جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 21 أفريل بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة حضرها وفد ممثل عن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسه أمين عام مساعد اتحاد الشغل سامي الطاهري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تترأسه نائب رئيس النقابة أميرة محمد والمستشار المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة مفدي المسدي ومحمد وحادة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ما يلي:

1- تعيين مفوض للتسيير اليومي لإذاعة شمس اف ام في بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

2-إنهاء إجراءات التفويت في غضون شهر من تاريخ اليوم خاصة أن مسار التفويت في مراحله الأخيرة.

3- الإسراع بإيجاد حلول للمشاكل التقنية في انتظار التفويت.

4- التعهد باستخلاص المستحقات إلى حين التفويت في إذاعة شمس اف ام.

وعليه قرر الطرف النقابي رفع اعتصام شمس اف ام الذي تواصل لمدة 38 يوما في مقر الإذاعة.

وتوجه فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس بشكر بنات وأبناء الإذاعة على صمودهم واستبسالهم في الدفاع عن استقلالية إذاعتهم من أي تدخل سياسي في التحرير وكذلك الدفاع عن ديمومة المؤسسة.

كما توجه بالشكر لكل صوت حر ولكل الزملاء في الصحافة الوطنية والدولية الذين لم يدخروا جهدا في مساندتهم وإيصال صوتهم.