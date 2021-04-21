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تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 لدفع ديونها

2021/04/21 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

قرّرت وزارة الاقتصاد والمالية، الأربعاء، منح الشركات المتضرة من تداعيات جائحة كوفيد-19، المزيد من التسهيلات في دفع ديونها مراعاة للوضع الاقتصادي الراهن في ظل انتشار الوباء وتاثيره السلبي على سير انشطتها.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، ان الشركات المعنية بهذا الإجراء، هي تلك التي لها جذاذية أهلية على معـنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 والتي تخلدت بذمتها ديون جبائية راجعة للدولة مثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 ، والتي لم تبرم بعد رزنامات خلاص في شأنها.

وتتمثل التسهيلات لفائدة الشركات المتضررة في اكتتاب رزنامات دفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سبع سنوات مع عدم اشتراط تسبقة لإبرام الرزنامة ومنح مدّة إمهال في دفع القسط الاول بثلاثة أشهر.

ودعت الوزارة كافة أصحاب المؤسسات المعنية الى الاتصال بالقباضات المالية مرجع النظر قصد إبرام دفع في اجل أقصاه 30 جوان 2021، و دفع القسط الأول في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، إضافة إلى المبادرة بالاتصال بفريق المتابعة والدعم بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص لمزيد الاستفسار وذلك عبـر الأرقام التالية:

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