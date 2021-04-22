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غرفة الملابس الجاهزة تقترح تمكين التجار من فتح محلاتهم ليلا

2021/04/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس الغرفة الوطنية للملابس محسن بن ساسي اليوم الخميس 22 أفريل 2021، أن الغرفة قدمت مقترحا لرئاسة الحكومة لتمكين تجار الملابس الجاهزة من فتح محلاتهم ليلا خلال شهر رمضان .

وبين بن ساسي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ، أن الغرفة قدمت المقترح لرئاسة الحكومة ليتمكن تجار الملابس الجاهزة من فتح محلاتهم إلى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

وأشار المتحدث ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية بالنسبة الى التجار بسبب أزمة كورونا، مضيفا أن فتح المحلات ليلا سوف يجنب الازدحام نهارا خاصة خلال فترة العيد.

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