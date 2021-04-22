وزراة الصحة تشرع بداية من يوم غد الجمعة في تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية من لقاح “فايزر”

تشرع وزارة الصحة بداية من يوم غد الجمعة 23 أفريل الجاري، في تطعيم المواطنين الملقّحين بلقاح فايزر الأمريكي، بالجرعة الثانية، وفق ما جاء في بلاغ لها اليوم الخميس.

وبينت الوزارة أن نسبة استعمال التلاقيح منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية يوم 20 أفريل الجاري، بلغت 90.9 بالمائة بالنسبة للجرعة الأولى والثانية من لقاح “سينوفاك” الصيني، فيما بلغت نسبة إستعمال جرعات لقاح فايزر الأمريكي بالجرعة الأولى 44،3 بالمائة و 64،7 بالمائة نسبة إستعمال الجرعة الأولى والثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي.

وذكّرت وزارة الصحة أنّ عمليّة تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح فايزر متواصلة بالإضافة إلى شروعها في تطعيم المواطنين بالجرعة الثانية بكلّ من لقاح “سينوفاك “ولقاح “سبوتنيك”.

ويذكر أن العدد الإجمالي للمسجّلين في منظومة “ايفاكس” بلغ في اليوم الأربعين منذ انطلاق الحملة الوطني للتلقيح ضد “كورونا” 1224192 شخصا و265365 ملقحا.