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المهندسون المعماريون ينفذون اضرابا لمدة شهر بداية من يوم 3 ماي 2021

2021/04/22 أخبار, المصدر, مجتمع

دعت هيئة المهندسين المعماريين كافة المهندسين المعماريين من القطاعين العام والخاص إلى الدخول في إضراب عام مع التوقف عن ممارسة كل نشاط مهني لمدة شهر قابل للتمديد بداية من يوم 3 ماي 2021
واوضحت الهيئة في برقية اضراب اصدرتها الخميس ان هذا القرار ياتي تبعا لاجتماع مجلس الهيئة الذي دعا المهندسين المعماريين في القطاع الخاص الى مقاطعة المشاريع العمومية بصفة تامة ودخول المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية في إضراب حضوري مفتوح والتوقف التام عن كل نشاط
كما دعت الهيئة الى تواصل الإضراب الغيابي المفتوح للمهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشئات العمومية والتوقف التام عن كل نشاط وحمل الشارة الحمراء من طرف المهندسين المعماريين المدرسين في قطاع التعليم العالي.
وحملت الهيئة الحكومة كل ما عساه ان ينجز عن هذه التحركات النضالية من انعكاسات تمس من حسن سير المرفق العمومي، حسب ما ورد في برقية الاضراب.
وتتمثل اهم المطالب الواردة باللائحة المهنية للمهندسين المعماريين في دعوة الحكومة للشروع في حوار وطني حول سبل النهوض بالمرفق العمومي وقطاع البناء والتهيئة الترابية والعمرانية والمطالبة بالإشراف المباشر على قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار من طرف رئاسة الحكومة بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي والعمراني وتحسين إطار عيش المواطن بما يمكن من رد الاعتبار لهذا القطاع وللمهندسين المعماريين

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