انقطاع الماء بمناطق من ولايتي القيروان وسوسة اليوم الجمعة

شهدت مدينة القيروان والمناطق المجاورة ومعتمدية الشبيكة (ولاية القيروان) ومنطقة بشاشمة وبئر جديد من معتمدية كندار (ولاية سوسة) انقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، أنه سيتم الاعلام لاحقا بتوقيت انتهاء أشغال الاصلاح واستئناف تزويد المناطق المذكورة بالماء.

ويأتي هذا الانقطاع نتيجة حدوث عطب مفاجئ على إحدى قناتي الجلب الرئيسيتين 800 مم باتجاه القيروان على مستوى منطقة الزاير (معتمدية الشبيكة) تسبب في انهيار منفذ الهواء المركز على القناة الثانية المحاذية لها، وفق ما أكدته الشركة.