المهدية : تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 117 مصابا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 117 مصابا بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ440 عينة.

وتوزعت الإصابات الايجابية الجديدة، التي بلغت نسبها 33 بالمائة من العينات المختبرة، إلى 64 بالدائرة الصحية بالمهدية و21 بدائرة قصور الساف.

ورصدت دائرتا ملولش وهبيرة 17 إصابة لكل واحدة منهما إلى جانب 12 بأولاد الشامخ و10 بالشابة و5 بالدائرة الصحية بالسواسي.

وتم كذلك تسجيل حالة وفاة لمواطنة مصابة بالفيروس من معتمدية المهدية لم يتجاوز سنها 34 سنة لريتفع عدد الوفيات، منذ ظهور الوباء، إلى 289 حالة.

وتماثل، في المقابل، 117 مصابا للشفاء التام مما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9168 حالة.

وسجلت الجهة إصابات جملية بالفيروس التاجي في حدود 10354 من بينها 897 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 548 مواطنا، اليوم الجمعة، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل عدد المنتعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 11336 من بينهم 3049 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.