عاجل- نحو الاعلان على سنة دراسيّة بيضاء: عمر الولباني يوضّح

أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، أنه لا مجال لسنة دراسية بيضاء، مشيرا إلى تقدّم النسب في إنجاز البرامج نافيا أي توجه نحو تأجيل مواعيد الامتحانات الوطنية.

وبين الولباني أن الدروس ستستأنف يوم 3 ماي القادم بالنسبة لجميع المستويات مشيرا الى أنه بإمكان تلاميذ التاسعة أساسي والرابعة ثانوي التمتع بدروس مراجعة ودعم بداية من 26 أفريل إلى 30 أفريل الحالي.

وشدد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية على أن الوزارة مستعدة للتعامل مع جميع الفرضيات والاحتمالات الممكنة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية.