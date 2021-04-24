هام: ألمانيا تفرض اجراء جديد على المسافرين من تونس

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هام: ألمانيا تفرض اجراء جديد على المسافرين من تونس

2021/04/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

يتعين على المسافرين نحو ألمانيا الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات الاستظهار عند التسجيل بتونس بشهادة اختبار “بي سي آر” سلبي أو إختبار سلبي للاجسام المضادة مصادق عليه من قبل طبيب لا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة من موعد الدخول الى ألمانيا.
و وفق ما ذكرته شركة الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع ”فايس بوك” أمس الجمعة 23 أفريل 2021، فإنه و في صورة عدم الاستظهار بنتائج اختبار ” بي سي آر” أو اختبار سلبي للاجسام المضادة فان المسافر لا يمكنه التسجيل وان المسافرين الذين سمح لهم بالدخول سيخضعون ، عند الوصول الى المطار الى اختبار جديد لنتائج اختبار ” بي سي آر ” او اختبار للاجسام المضادة تجريه شرطة الحدود.

ودعت الناقلة الوطنية المسافرين الى ابلاغ السلطات الصحية المحلية عند الدخول الى الاراضي الألمانية من خلال موقع الواب https://www.einreiseanmeldung.de.

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