التلقيح ضد كوفيد-19 :وزارة الصحة تسخر فرقا طبية متنقلة قصد تطعيم المسنين والأشخاص محدودي الحركة والمساجين

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، انها سخرت فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والأشخاص محدودي الحركة والمساجين المشمولين بالأولوية من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في مقرّات إقامتهم سواء في دورالمسنّين وفي مراكز رعاية كبار السنّ او في الوحدات السجنيّة.

ولفتت الوزارة في بلاغ لها، تظافر مجهودات عدد من مكوّنات المجتمع المدنيّ كالكشّافة التونسيّة والهلال الأحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الولاة والسلط المحليّة من أجل انجاح عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” والقيام بحملات تحسيسيّة تحثّ المواطنات والمواطنين على التسجيل في منظومة “ايفاكس” للتلقيح.

وأشارت الوزارة إلى أن المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الأولى بلغ إلى حدود اليوم الـ 42 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، 18,4 بالمائة من المسجلين، فيما فاقت نسبة المطعّمين بالجرعة الأولى في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق الـ60 بالمائة وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-75 سنة 34,3 بالمائة.

وذكرت وزارة الصحّة شروعها في تطعيم الملقّحين بالجرعة الثانية من اللقاح سينوفاك واللقاح سپوتنيك ولقاح فايزر، وفق ما تقتضيه الفترة الزمنيّة بين الجرعتين والتي تختلف من لقاح الى آخر.

وفي ذات السياق، أشارت إلى تواصل عمليّات تطعيم المواطنين بالجرعة الاولى من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا وفق الاولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنيّة للقاح.

ويذكر أن عدد مراكز التلقيح بلغ 42 مركزا للتلقيح ضدّ فيروس كورونا بعد أن كان عددها في أوّل أيام الحملة 25 مركزا.