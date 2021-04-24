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وزارة التجهيز تعلن عن تحويل حركة الجولان جزئيا على مستوى الطريق الحزامية كم 4 بولاية صفاقس بداية من اليوم السبت

2021/04/24 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية أنها تشرع بداية من اليوم السبت 24 افريل 2021 في تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق الحزامية كم 4 على مستوى مفترق الطريق الجهوية 923 الافران بولاية صفاقس.
وأضافت الوزارة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك أن هذا الإجراء يندرج في إطار مشروع إنجاز منشآت فنية على مستوى تقاطعات الطريق الحزامية كم 4
ودعت الوزارة مستعملي الطريق توخي الحذر والتخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية .

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