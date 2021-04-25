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الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي ينفذ مساء اليوم تحركا جماعيا بالعربات ينطلق من خزندار في اتجاه وسط العاصمة

2021/04/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي انه سينفذ اليوم الاحد ، بداية من الساعة الثامنة ليلا، تحركا جماعيا عبر سيارات التاكسي من خزندار في اتجاه وسط العاصمة.

وأضاف الاتحاد ، في بلاغ له، ان هذا التحرك يعود الى ما اعتبره “اجراءات قمعية ” اتخذتها اللجنة العلمية ورئاسة الحكومة للتوقي من جائحة كوفيد -19 .

وكانت الحكومة اقرت، منع جولان العربات بداية من الساعة السابعة مساء من 18 الى 30 افريل 2021 وذلك في اطار السعي للحد من التنقل وايقاف انتشار مرض كوفيد -19.

واعتبر الاتحاد ان هذه الاجراءات الحكومية لم تراع الظروف التي يمر بها مهنيو القطاع بفعل الديون المتراكمة والزيادات المتتالية لسعر المحروقات، ملوحا في صورة عدم تغيير قرار منع جولان العربات ، بالتصعيد في القريب العاجل، دون ان يبين الاشكال التي سيتم اعتمادها للتعبير عن رفضه للقرار.

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