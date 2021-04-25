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كورونا:حالة وفاة واحدة و 89 إصابة جديدة

2021/04/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ215 عينة، صدرت الأحد، تسجيل حالة وفاة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد أصيلة معتمدية بومرداس وتبلغ من العمر 83 سنة.

وأظهرت نفس النتائج تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس التاجي توزعت إلى 62 بالدائرة الصحية بالمهدية و14 بالشابة و5 بأولاد الشامخ و4 بالسواسي و3 بقصور الساف وإصابة واحدة بالجم.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ ظهور الجائحة، 10530 من بينها 294 حالة وفاة و9177 حالة شفاء و1059 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 576 شخصا، اليوم الاحد، جرعة من التلقيح ضد الفيروس ليصل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 12508 من بينهم 3229 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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