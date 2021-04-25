سليانة-كوفيد 19: تسجيل 3 وفيات و62 إصابة جديدة

سجلت ولاية سليانة، أمس السبت، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 62 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 181 وفاة والاصابات إلى 4185 اصابة.

وأوضح كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، اليوم الأحد ل”وات” أن الإصابات الجديدة المكتشفة تتوزع الى 15 إصابة بسليانة المدينة، و14 بقعفور، و13 بمكثر، و7 بالروحية، و5 ببرقو، وإصابتين بكل من الكريب وبوعرادة وإصابة واحدة بكسرى.

و أضاف الصغير أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة حاليا للحجر الصحي الإجباري بلغ 346 حالة، وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 24 حالة من بينها 8 بالانعاش، فيما ترقد بالمستشفيات المحلية 20 حالة.