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بنزرت: سحب 750 بطاقة رمادية ورخصة سياقة خلال الأسبوعين المنقضيين من شهر رمضان

2021/04/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تولّت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة، خلال حملات أمنية موسعة من سحب 750 بطاقة رمادية ورخصة سياقة، وذلك خلال الأسبوعين الفارطين منذ الإنطلاق في تنفيذ الإجراءات الوطنية المعلنة بداية شهر رمضان، في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا”، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان الحملات الأمنية، والى جانب طابعها التوعوي والتحسيسي، تم خلالها إنفاذ القانون على جميع المخالفين سواء في النهار أو في الليل.

وأشار، إلى أن هذه الحملات شملت مختلف المناطق مرجع النظر، وان المصالح الأمنية تولت تحرير 232 مخالفة منع الجولان بالسيارات، و78 مخالفة لقانون حظر الجولان، و673 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وحجز 71 دراجة نارية.

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