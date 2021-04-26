عاجل: من بينها الحجر الصحي الشامل..اللجنة العلمية تقدم مقترحات لاجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا..

تحدثت الناطقة الرسمية للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليل اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 عن أبرز التوصيات الجديدة التي ستقرها اللجنة.

وكشفت الدكتورة جليلة بن خليل في تصريح لاذاعة موزاييك أن أعضاء اللجنة يتناقشون منذ الأسبوع الفارط حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد تاريخ 30 أفريل، قائلة ‘ هذه المرة أردنا أن تكون طريقة عملنا مبنية على معطيات، ونحن نعمل على جميع الفرضيات، منهم الحجر الصحي الشامل، وهذا هو مطروح على الطاولة..’

وتابعت في هذا الإطار ‘ حسب المعطيات لا نعلم بعد مدى إمكانية اعتماد هذا الإجراء، هنالك مقترحات تتعلق بغلق الحدود البرية والبحرية والجوية.. سندرس إضافة هذه المقترحات على صحة المواطن التونسي وغدا الحسم..’

ومن بين المقترحات أيضا، قالت الدكتورة بن خليل ‘ هنالك من دعا إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، والتقليص من مدة الجولان والعودة إلى السابعة ليلا..”

وفي سياق متصل، لفتت الناطقة الرسمية للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا إلى أن الوضع سيكون صعب جدا في المستقبل، معتبرة أن المنظومة الصحية ومهنيي الصحة في إنهاك تام.