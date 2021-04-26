عاجل:رفيق بوجداريّة يحذّر من خطورة الوضع الوبائي

أكد رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، أن الوضع الصحي خطير جدا و أن البلاد “على أبواب كارثة صحية” متابعا “لدينا ظروف موضوعية لتطبيق الحجر الصحي الشامل، لكن القرار في يد الحكومة وليس قرار طبي وعلمي”.

وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن نسبة العدوى بفيروس كورونا في ارتفاع متواصل، مع تجاوز المؤسسات الاستشفائية لطاقة استيعابها القصوى مشددا على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول لتفادي الكارثة الصحية، من ذلك تشديد المراقبة على المحلات المفتوحة للعموم والمقاهي وحثّ أصحابها على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية و تسخير كل الجهود في سبيل ذلك مع الزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة والترفيع في عدد اسرة الاكسيجين والتسريع في نسق عمليات التطعيم.

كما دعا أيضا إلى توخي الحذر على الحدود وخاصة الليبية، حيث تم تسجيل إصابات بالسلالة جنوب افريقية وإتخاذ كل التدابير الضرورية.