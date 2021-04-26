جامعة التعليم العالي تدعو الى وقف الدروس الحضورية والاسراع بتلقيح الجامعيين

دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الى إيقاف التدريس الحضوري في المؤسسات الجامعية ورفض أي عودة جامعية قبل منتصف شهر ماي المقبل معتبرة أن كلّ عودة قبل هذا التاريخ هي “محاولة انتحارية قد تودي بحياة العديد من الجامعيين والمتدخّلين في الشأن الجامعي”،وفق ما جاء في بيان لها.

وحملت الجامعة (منظوية تحت اتحاد الشغل)، وفق ما جاء في نص البيان، الحكومة ووزارة الإشراف ” المسؤولية كاملة عن سلامة الجميع في حالة عدم إيقاف الدروس الحضورية قبل تراجع الوباء وإقرار عودة جامعية في الوقت الحالي” مشيرة في هذا الإطار إلى تصريح لوزير الصحة فوزي مهدي قال فيه إن ذروة الوباء ستكون في منتصف الشهر المقبل.

ودعت الجامعة وزارة الإشراف إلى جلسة عاجلة تخصص فقط لموضوع التعامل مع الوباء ولشروط إنهاء السنة الجامعية مع ضمان شروط السلامة للجميع.

من جهة اخرى طالبت الجامعة في بيانها بحق الجامعيين في التلقيح كقطاع ذي أولوية باعتباره الأكثر عرضة بحكم احتكاكه بآلاف الطلبة القادمين من مختلف المناطق والجهات الموبوءة وغير الموبوءة، داعية الحكومة والوزارة أساسا، إلى الإسراع بتمكين الجامعيين المتقدمين في السّن وأصحاب الأمراض المزمنة من التلقيح وضرورة إجراء تحاليل للطلبة عند العودة.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، قد قررت في 17 من أفريل الجاري تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية، من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي والإبقاء على روزنامة الامتحانات المبرمجة والتربصات وذلك خلال الفترة الممتدة من18 إلى 30 أفريل 2021.