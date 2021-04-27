مصابون بكورونا دون أعراض يتلقّون التلقيح: عضو باللجنة العلميّة يوضّح

قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمين سليم، اليوم الثلاثاء، إن “الشخص الذي أصيب بكورونا ولم تظهر عليه أعراض يعتبر تلقيه للقاح ضد الفيروس للمرة الأولى بمثابة جرعة ثانية له”، حسب تقديره.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاصابة بالفيروس مكنته من اكتساب مناعة والتلقيح ساهم في تقويتها، لافتا في هذا الخصوص إلى أنه يمكنه مواصلة تلقيه جرعات التلقيح اللازمة والتقيد بالبروتوكول الصحي لاسيما وأنه لم يتفطن الى الاصابة.

وأشار عضو اللجنة العلمية الى أن بعض مصنعي اللقاحات قد أوصوا بضرورة تلقي جرعة ثالثة بعد 6 أشهر ورابعة بعد عام.

يذكر أن عدد الملقحين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في 13 مارس الماضي والى غاية 25 أفريل الجاري بلغ 320009 شخصا يتوزعون الى 254096 شخصا تلقى الجرعة الأولى و 65913 ملقحا تلقى الجرعة الثانية.