محمّد عمار: “الحكومة سترهن البلاد”

قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، إن تغيّب وزير المالية علي الكعلي عن البرلمان لأكثر من مرة أمر غير مبرر ويعتبر هروبا متعمدا.

ونبه محمد عمار من “تجهيز وزير المالية لعملية بيع تونس”، مبينا أنه كان من الأجدر على وزير المالية الجلوس والتفاوض مع حزامه البرلماني قبل ذهابه إلى صندوق النقد الدولي.

وأشار عمار إلى أن “حزمة الإصلاحات التي سيقدمها ويقترحها على صندوق النقد الدولي لا علم للنواب والبرلمان بها”، محمّلا المسؤولية الكاملة للحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام مشيشي التي تتوجه لرهن البلاد دون استشارة البرلمان، وفق تقديره