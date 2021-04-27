عاجل: هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي بخصوص وفاة شخص بعد ساعات من التلقيح ضدّ كورونا

اكدت انه امن: البرازيل توافق على إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي

هام-مصابون بكورونا دون أعراض تلقوا لقاح كورونا: عضو اللجنة العلمية يوضح ويكشف..

دبارة اليوم الخامس عشر من رمضان..

محمّد عمار: “الحكومة سترهن البلاد”

2021/04/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، إن تغيّب وزير المالية علي الكعلي عن البرلمان لأكثر من مرة أمر غير مبرر ويعتبر هروبا متعمدا.

ونبه محمد عمار من “تجهيز وزير المالية لعملية بيع تونس”، مبينا أنه كان من الأجدر على وزير المالية الجلوس والتفاوض مع حزامه البرلماني قبل ذهابه إلى صندوق النقد الدولي.

وأشار عمار إلى أن “حزمة الإصلاحات التي سيقدمها ويقترحها على صندوق النقد الدولي لا علم للنواب والبرلمان بها”، محمّلا المسؤولية الكاملة للحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام مشيشي التي تتوجه لرهن البلاد دون استشارة البرلمان، وفق تقديره

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn